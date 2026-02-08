Pezeşkiyan: Tehdit dilini kabul etmeyeceğiz

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin tehdit dilini kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Şubat'ta Maskat'ta ABD ve İran arasında yapılan görüşmeleri övmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Peşçiyan, "İran halkı saygıyla karşılık verecek ve tehdit dilini kabul etmeyecektir." dedi.

ABD ile görüşmelerin ileriye doğru bir adım olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Diyalog her zaman İran'ın çatışmaları barışçıl yollarla çözme stratejisi olmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın nükleer konulardaki mantığının, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nda yer alan maddelerle örtüştüğünü savundu.

İran ve ABD heyetleri, 6 Şubat 2026 Cuma günü Umman Sultanlığı'nın başketi Maskat'ta görüştü ve her iki tarafta görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.