ABD'den vize başvurularında sosyal medya şartı
ABD’ye vizesiz girmek isteyen yolcuların, son beş yıl içinde kullandıkları tüm sosyal medya hesaplarını açıklamaları zorunlu hale geldi.
ABD, göç ve güvenlik politikalarında önemli bir değişikliğe gitti. 8 Şubat itibarıyla ABD’ye vizesiz girmek isteyen yolcuların, son beş yıl içinde kullandıkları tüm sosyal medya hesaplarını açıklamaları gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahiplerinden son 10 yıla ait e-posta adresleri ve son 5 yıla ait telefon numaraları da talep edilecek.
Yetkililer, verilen bilgilerde “şüpheli unsurlar” tespit edilmesi halinde, yolcuların ABD’ye girişte ek sorgulamaya tabi tutulabileceğini belirtiyor.