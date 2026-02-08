ABD'den vize başvurularında sosyal medya şartı

5 saat önce

ABD’ye vizesiz girmek isteyen yolcuların, son beş yıl içinde kullandıkları tüm sosyal medya hesaplarını açıklamaları zorunlu hale geldi.

ABD, göç ve güvenlik politikalarında önemli bir değişikliğe gitti. 8 Şubat itibarıyla ABD’ye vizesiz girmek isteyen yolcuların, son beş yıl içinde kullandıkları tüm sosyal medya hesaplarını açıklamaları gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinden son 10 yıla ait e-posta adresleri ve son 5 yıla ait telefon numaraları da talep edilecek.

Yetkililer, verilen bilgilerde “şüpheli unsurlar” tespit edilmesi halinde, yolcuların ABD’ye girişte ek sorgulamaya tabi tutulabileceğini belirtiyor.