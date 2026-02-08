Kürdistan Bölgesi, Suudi iş adamlarına yatırım fırsatları sunuyor

4 saat önce

Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi'nin, bölgede istikrarın ve açık bir iş merkezinin adresi haline geldiğini söyledi.

Bugün (8 Şubat 2026 Pazar) Erbil'de düzenlenen Suudi Arabistan-Kürdistan Bölgesi Ekonomik Forumu'nda konuşan Yatırım Kurulu Başkanı Şukri, "Başbakan Mesrur Barzani'nin liderliğinde, ekonomiyi çeşitlendirmek için stratejik bir yola girdik; böylece sadece enerji, petrol ve doğalgaza bağımlı kalmayıp, sanayi, tarım ve turizme dayalı güçlü bir altyapı inşa ediyoruz." dedi.

Yatırım Kurulu Başkanı, dünyanın ve bölgenin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlara rağmen Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımların arttığını ve yatırımcıların güveninin yükseldiğini açıkladı.

2025 yılında, 4 milyar doları aşan sermayeye sahip 210'dan fazla yeni yatırım projesine lisans verildiğini belirten Muhammed Şukri, bunun Kürdistan Bölgesi ve genel olarak Irak için ciddi sunduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ile ilişkilerle ilgili Yatırım Kurulu Başkanı, Suudi Arabistan Krallığı'nın tarihi bir ekonomik değişimden geçtiğini ve Kürdistan Bölgesi'nin de gelecek için aynı vizyona sahip olduğunu dile getirdi.

Muhammed Şukri, Suudi şirketlerini tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde çalışmaya çağırdı:

Yerel şirketlerin ve ticaret odalarının Suudi yatırımcılarla koordinasyon kurmaya ve ortak projeler oluşturmaya hazır olduklarını vurgulayan Şukri, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

"Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırım yasası, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında eşitliği koruyacak, gümrük ve vergi muafiyetlerini içerecek ve kar ve sermayenin yurt dışına ve ülke içinde transferinde tam özgürlük sağlayacaktır."