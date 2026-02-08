İngiltere'de Epstein dosyası üst düzey istifa getirdi

2 saat önce

Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanması ve üst düzey İngiliz yetkililerin isminin karışması üzerine, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Genel Sekreteri Morgan McSweeney istifa etti.

Görevinden istifa ettiğini duyuran Morgan McSweeney, kararına gerekçe olarak Peter Mandelson'ın İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmasının başından beri "hatalı olduğunu" belirtip, Mandelson'ın hem İngiltere İşçi Partisi'nin hem de ülkenin itibarına zarar verdiğine işaret etti.

Aynı zamanda İngiliz medyası, Mandelson'ın Şubat-Eylül 2025 tarihleri arasında Washington'da İngiltere Büyükelçisi olarak görev yaptığını, ancak Epstein dosyasıyla bağlantılarının ortaya çıkması nedeniyle görevini kaybettiğini bildirdi.

Daha sonra kamuoyu ve medyanın yoğun baskısı altında Mandelson, bu yılın 4 Şubat günü İşçi Partisi'nden ayrıldı ve İngiltere Lordlar Kamarası üyeliğinden de çekildi.

Bu gelişme, ABD Adalet Bakanlığının Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin bir dizi yeni belge ve dosya yayımlaması ve bu belgelerde İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın adının geçmesinin ardından yaşandı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ın dosyaya isminin karışmasının ardından, hükümetinin daha önce Mandelson'ı İngiltere'nin ABD Büyükelçiliği gibi hassas bir göreve atamış olmasından dolayı, Epstein davasındaki tüm mağdurlardan resmen özür diledi.