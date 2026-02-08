Başkan Barzani ve Tom Barrack arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Başkan Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Barzani Ofisi’nden 8 Şubat 2026 Pazar günü yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani ile Tom Barrack arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeler ve değişimler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, kargaşa, gerginlik ve savaşın önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla gerekli tüm adımların atılmaya devam edilmesi gerekliliği konusunda hemfikir birliğinin hakim olduğu aktarıldı.

Görüşmede tarafların, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında oynadıkları etkili rolden dolayı birbirini tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani, ABD'nin rolüne duyduğu takdiri dile getirerek, Kürdistan halkı ile ABD arasındaki ittifakın sürdürülmesine vurgu yaptı.