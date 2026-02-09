Uluslararası Koalisyon, Suriye ile SDG arasındaki anlaşmadan memnun

2 saat önce

DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) DAİŞ’le savaşta verdiği kayıpları takdir ederek, önceliklerinin DAİŞ’li tutukluların hızlı bir şekilde nakledilmesi olduğunu bildirdi.

Koalisyondan dün (9 Şubat 2026) yapılan açıklamada, “Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan, kalıcı ateşkesi ve Suriye'deki askeri güçlerin birleştirilmesine yönelik prosedürleri kapsayan kapsamlı anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.

SDG güçlerinin DAİŞ’e karşı yürütülen savaşta verdiği kayıplara duyulan saygının ifade edildiği açıklamada, koalisyon üyelerinin Suriye Hükümetiyle yakın iş birliği yapmaya istekli oldukları aktarıldı.

Diğer ülkelerin Suriye ve Irak'ın çabalarına doğrudan destek vermeye teşvik edildiği vrugulanan açıklamada, Hol ve Roj kamplarında bulunan DAİŞ militanlarının ailelerinin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğine yer verildi.

Bildiride son olarak, DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesine yönelik anlaşmadan dolayı Irak liderliğine teşekkür edildi ve bunun bölge güvenliğinin korunması için gerekli olduğu vurgulandı.