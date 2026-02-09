Fuad Hüseyin ile ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Irak'taki son siyasi gelişmeleri görüştü

15 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'taki son siyasi gelişmeler ile Suudi Arabistan'da düzenlenecek Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu konferansının hazırlıkları ele alınırken, anayasal kurumların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i ağırladı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonuna ilişkin Riyad'da düzenlenecek konferansın hazırlıkları oldu.

Bakan Hüseyin, bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi adına ABD tarafının bu konferansa katılımının önemine dikkat çekti.

Irak Hükümetinin kurulma sürecinin de ele alındığı görüşmede, Fuad Hüseyin ve Joshua Harris, siyasi manzarayı ve tarafların siyasi sürece ilişkin farklı tutumlarını masaya yatırdı.

Bu çerçevede, Irak halkının yüksek çıkarlarına hizmet edecek şekilde ülkenin istikrarının desteklenmesi ve anayasal kurumların saygınlığının korunmasının önemi vurgulandı.

Irak şu anda siyasi açıdan kritik bir aşamadan geçiyor ve siyasi bloklar arasında sert çekişmelerin yaşandığı bir ortamda yeni hükümet kabinesini kurma çalışmaları sürüyor.

Güvenlik boyutunda ise ABD öncülüğündeki Uluslararası DAİŞ Karşıtı Koalisyon, terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek amacıyla Irak güçleriyle koordinasyonunu devam ettiriyor.

Riyad'da yapılacak konferans, küresel düzeyde terörle mücadele stratejisinin güncellenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.