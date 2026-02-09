JD Vance: İran ile anlaşma herkesin çıkarına olacak

47 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump'ın İran ile bir anlaşmaya varma konusunda son derece ciddi olduğunu ve bu adımın tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu süreci, yaptırımların sona erdirilmesi ve nükleer dosyanın dengeli bir şekilde çözüme kavuşturulması için "altın bir fırsat" olarak nitelendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, Donald Trump'ın müzakereler sırasında elini zayıflatmamak adına kırmızı çizgilerini gizli tuttuğunu, ancak Tahran ile ilişkilerde yeni bir yol haritası belirlemek üzere önümüzdeki haftalarda özel ekibi ve ilgili taraflarla bir dizi kritik görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

JD Vance, bu konuda alınacak herhangi bir kararın kapsamlı istişarelerin ardından verileceğini ve amacın faydalı bir anlaşmaya varmak olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan: Adil bir çözüm için uygun fırsat

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ulusal günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin yeni turunun adil bir çözüme ulaşmak için son derece uygun bir fırsat olduğunu yineledi.

İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının resmen tanınması ve "zalimce" olarak nitelendirdiği tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, ABD tarafının vaatlerine sadık kalmasını ve aşırı taleplerden kaçınmasını umduğunu dile getirdi.

Arakçi’den "güvensizlik" vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Washington'un son yıllardaki tutumu nedeniyle iki ülke arasında derin bir güvensizlik bulunduğuna dikkat çekti.

Umman'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Arakçi, yapıcı bir sonuca ulaşılabilmesi için ABD tarafını ciddiyetini göstermeye çağırdı.

Bu diplomatik gelişmeler, İsrail ile İran arasında geçen haziran ayında yaşanan ve ABD güçlerinin de dahil olduğu savaşın ardından ilk kez geçtiğimiz cuma günü Umman Sultanlığı'nda müzakerelerin yeniden başlamasını takip ediyor.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin, her iki tarafın da "olumlu" olarak nitelendirdiği ilk tur görüşmelerini sürdürmek üzere yarın (Salı) Umman'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde ikinci bir toplantının yapılması planlanıyor.