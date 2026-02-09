Hamas: İsrail, ateşkes ihlallerini tırmandırıyor

3 saat önce

Hamas, İsrail'in ateşkesi "sahte bahanelerle" ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ara buluculara müdahale çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ihlallerini tırmandırdığını" ifade etti.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren anlaşmayı ihlal ederek Gazze'ye saldırılarını "sahte bahaneler" kullanarak yaptığını vurgulayan Kasım, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde sükunetin devam etmesi için çaba sarf eden ara bulucuların ve garantör ülkelerin tüm gayretlerini hiçe saydığını" belirtti.

Kasım, ara buluculara ve garantör ülkelere "İsrail'i anlaşma ihlallerini durdurmaya zorlamaları" çağrısında bulundu.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda, Gazze'de Refah kentinin İsrail işgali altındaki bölgelerinde 4, İsrail ordusunun bulunmadığı bölgelerde ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.