Mazlum Abdi: Semelka Sınır Kapısı'nda hükümet ofisi açılacak

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Hükümeti ile varılan yeni anlaşma kapsamında, Özerk Yönetim kurumlarının devlet kurumlarına entegre edileceğini ve yapısal değişikliklere gidileceğini belirtirken, Afrin ve Serêkaniyêli göçmenlere haklarının korunacağı konusunda güvence verdi.

Haseke halkı ile Serêkaniyê ve Afrinli göçmenlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantıda konuşan Mazlum Abdi, Suriye Hükümeti ile 29 Ocak’ta imzalanan anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Mevcut Özerk Yönetim kurumlarının çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Abdi, bu kurumların belirli bir süreç dahilinde devlet kurumlarıyla birleştirileceğini ifade etti.

Anlaşmaya göre halihazırdaki bakanlık ve kurulların statüsü müdürlük seviyesine dönüştürülerek yeniden yapılandırılacak.

Sınır kapılarına ilişkin de bilgi veren SDG Genel Komutanı, Semelka Sınır Kapısı'nın mevcut statüsünü koruyacağını, ancak kapının işleyişini denetlemek üzere Suriye Hükümetine bağlı özel bir ofis açılacağını dile getirdi.

Askeri kanada dair açıklamalarda bulunan Abdi, bölgenin güvenliğinin yeniden düzenlenmesini öngören anlaşmanın bir parçası olarak, ilk etapta Haseke kentinde bir SDG tugayının konuşlandırılacağını, diğer güçlerin ise yeni planlamalar çerçevesinde farklı bölgelere dağıtılacağını duyurdu.

SDG ile Suriye Hükümeti arasında 29 Ocak 2026'da varılan mutabakat, Suriye krizinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yıllar süren çatışmaların ardından gelen bu uzlaşı, yerel idarelerin birleştirilmesini ve Suriye topraklarının daha fazla bölünmesini engellemeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın özellikle Haseke ve Afrin gibi bölgelerde sahada uygulanması birtakım zorlukları beraberinde getirse de taraflar, bölgenin istikrarı adına atılan adımlara olumlu yaklaşıyor.