Güler: Süreci sekteye uğratmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır

1 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratmaya çalışanlara, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır." dedi.

Kilis'te düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Yaşar Güler, "Suriye'deki gelişmeleri uzun vadeli bir bölgesel güvenlik mimarisi perspektifiyle ele aldıklarını ve Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı açısından da çok önemli gördüklerini" vurgulayarak şunları kaydetti:

"Artık gelinen aşamada YPG, PYD, SDG terör örgütünün 10 Mart ve 18 Ocak'taki anlaşma hükümlerine ivedilikle uyması, silahlı tüm unsurlarını feshederek bireysel ve denetlenebilir biçimde devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yoludur."

Güler, entegrasyon anlaşmasının uygulanmaya başlamasını memnuniyetle ve yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçek şu ki hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrarı için mutabakatın uygulanması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde adımların atılması bir tercih değil, zorunluluktur. Bir kez daha vurgulamak isterim ki dış desteklere bel bağlayarak Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratmaya çalışanlara, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle terörle mücadele ve sınır güvenliğinde olduğu gibi Mavi ve Gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaya devam etmektedir."