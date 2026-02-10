SDG, Haseke'nin batısından çekilecek

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Haseke'nin batısından çekileceği bildirildi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre çekilme, SDG ve Şam yönetimi arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşecek.

SDG'nin Deyrizor sınırına çektileceğini belirten K24 muhabiri, SDG'nin yerine Haseke güvenlik güçlerinin konuşlandırılacağını aktardı.

SDG ile Suriye Hükümeti arasında 29 Ocak 2026'da varılan mutabakat, Suriye krizinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yıllar süren çatışmaların ardından gelen bu uzlaşı, yerel idarelerin birleştirilmesini ve Suriye topraklarının daha fazla bölünmesini engellemeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın özellikle Haseke ve Afrin gibi bölgelerde sahada uygulanması birtakım zorlukları beraberinde getirse de taraflar, bölgenin istikrarı adına atılan adımlara olumlu yaklaşıyor.