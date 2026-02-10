Mesrur Barzani: Yakında E-Psule hizmetlerini genişleteceğiz
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, E-Psule hizmeti sayesinde vatandaşların elektrik faturalarını saniyeler içinde, güvenli bir şekilde ödeyebileceklerini ve hizmetlerin yakında artırılacağını bildirdi.
Başbakan Mesrur Barzani, bugün (10 Şubat 2026 Salı) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin resmi platformu olan E-Psule hizmetini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Başbakan, vatandaşların artık elektrik faturalarını saniyeler içinde ve ek maliyet olmadan güvenli bir şekilde ödeyebileceklerini belirterek, yakında E-Psule hizmetlerini genişleteceklerini kaydetti.
خۆشحاڵبووم بە ڕاگەیاندنی خزمەتگوزاریی ئی-پسوولە کە سەکۆی فەرمیی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ پارەدانی پسوولەکان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 10, 2026
ئێستا هاووڵاتییان دەتوانن بە چەند چرکەیەک و بە ڕێگەیەکی پارێزراو و بێ تێچووی زیادە پارەی کارەبا بدەن.
بەم زووانە خزمەتگوزارییەکانی ئی-پسوولە زیاتر دەبن. pic.twitter.com/cEzt5OqTPA