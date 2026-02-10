Politika

Mesrur Barzani: Yakında E-Psule hizmetlerini genişleteceğiz

kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, E-Psule hizmeti sayesinde vatandaşların elektrik faturalarını saniyeler içinde, güvenli bir şekilde ödeyebileceklerini ve hizmetlerin yakında artırılacağını bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (10 Şubat 2026 Salı) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin resmi platformu olan E-Psule hizmetini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan, vatandaşların artık elektrik faturalarını saniyeler içinde ve ek maliyet olmadan güvenli bir şekilde ödeyebileceklerini belirterek, yakında E-Psule hizmetlerini genişleteceklerini kaydetti.

 
Kurdistan24 ,