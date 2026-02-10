Suriye'den 4500'den fazla DAİŞ'li tutuklu Irak'a nakledildi
Irak Güvenlik Bilgilendirme Hücresi Başkanı Saad Maan, 4500'den fazla DAİŞ'li tutuklunun Suriye'den Irak'a nakledildiğini söyledi.
Saad Maan, bugün (10 Şubat 2026 Salı) yaptığı açıklamada, Suriye hapishanelerinden Irak'a nakledilen DAİŞ'li tutukluların sayısının 4583'e ulaştığını belirtti.
Maan, nakil sürecinin ABD güçlerinin yardımıyla sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini söyledi.
Farklı uyruklardan (Iraklı, Suriyeli ve Avrupalı) yaklaşık 7 bin DAİŞ'li tutuklunun Suriye hapishanelerinden Irak'a nakledilmesi bekleniyor.