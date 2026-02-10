DEM Parti İmralı Heyeti yarın Erdoğan ile görüşecek

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yarın (11 Şubat 2026 Çarşamba) saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (10 Şubat 2026 Salı) Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, barış süreci çerçevesinde Mecliste kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya ulaştığını belirtti.

Kurtulmuş çalışmalara dair şu bilgiyi paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla komisyonda grubu bulunan beş siyasi parti temsilcisi arkadaşımıza, üzerinde çalıştığımız taslak metni kişiye özel olarak, olgunlaştırarak gönderdik. Önümüzdeki günlerde komisyonu tekrar bir araya getirerek müzakereyi yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz."

Süreç kapsamında Mecliste kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun ortak rapor yazım süreci devam ediyor. 2 Ağustos 2025’te ilk toplantısını yapan komisyon, 24 Aralık 2025’e kadar 20 toplantı gerçekleştirmişti.

Mecliste grubu bulunmayan partilerin yer almadığı ortak rapor yazım ekibi ise 22 Aralık 2025’ten beri 5 toplantı gerçekleştirdi.

Ekibi oluşturan AK Parti’den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya çarşamba günü 4 Şubat'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir kez daha bir araya gelmişti.

Feti Yıldız’ın toplantı sonrası yaptığı ve ekibin diğer üyelerinin itiraz ettiği “tam mutabakat” ve “uzlaşı” açıklamalarına rağmen ortada hala komisyon üyelerine sunulacak bir taslak metin yok.