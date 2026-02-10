Joe Wilson: Kürdistan Bölgesi, bölgede barış ve istikrarın sembolüdür

3 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Başbakan Mesrur Barzani'nin bölgenin istikrara kavuşturulmasında etkili bir rol oynadığını söyledi.

Joe Wilson, bugün (10 Şubat 2026 Salı) yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede barış ve istikrarın sembolü olduğunu belirtti.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin Suriye Hükümetiyle birlikte çalışması gerektiğini yineleyen Wilson, Suriye halkları ve toplulukları arasında koordinasyonun gerekliliğini vurguladı.

ABD'nin Şam ile SDG arasındaki gerginliğin son bulması için arabuluculuk ve koordinasyon sağladığını anımsatan Joe Wilson, ayrıca Kürtlerin, Dürzilerin ve Alevilerin Suriye'de istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.