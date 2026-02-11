Mesud Pezeşkiyan: Batı, İran halkının iradesini kırmada başarısız oldu

45 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın ayaklanmasının adaletin hakim olması amacıyla gerçekleştiğini belirterek, Batı ve ABD'nin İran halkının iradesini kırmada başarısız olduğunu vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, devrimin 47. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen merasimde gerçekleştirdiği konuşmada devrimin amaçlarına değinerek, "Ayaklanma, adaletin hakim olması içindi." dedi.

"ABD ve Batılı ülkeler devrimimizi başarısızlığa uğratmak istediler ancak başaramadılar." diyen İran Cumhurbaşkanı, İran-Irak savaşına değinerek, "Batı, Irak savaşını bize dayattı ve Saddam'ı destekledi; ancak yine de İran'ı parçalamayı ve bölmeyi başaramadılar." şeklinde konuştu.

Devrimin ilk dönemlerindeki komplolara ilişkin Pezeşkiyan, "Başlangıçta etnik gruplar, aşiretler ve darbelerden bahsedildi; amaçları İran'ın başına bela açmak ve yeni filizlenen bu devrimin başarıya ulaşmasını engellemekti." açıklamasında bulundu.

Gençlerin rolünden övgüyle bahseden İran Cumhurbaşkanı, "Onlar tüm bu girişimlerin önünü kestiler ve kanlarıyla İran'ın toprağını ve birliğini savundular." dedi.

Pezeşkiyan, konuşmasının bir bölümünde mevcut eksiklikler ve şikayetler nedeniyle İran halkından özür dileyerek, hükümet içinde sorunları güçlü bir şekilde çözmek için çabalayacaklarını vurguladı.

Geçen ay İran'da yaşanan gösterilere de değinen Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"Geçen ay meydana gelen olaylar büyük sorunlar yarattı, halkımızı ölüme ve şehadete sürükledi. Tüm dünya hakkımızda söylentiler yaydı ve asılsız şeyler söyledi. Biz, kandırılmış olan o gençleri her şekilde dinlemeye hazırız; onlar bu ülkenin evlatlarıdır ve biz halkın hizmetkarıyız."

İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizen Pezeşkiyan, İran'ın kesinlikle nükleer silah peşinde olmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, "Bunu defalarca söyledik ve gerçeklerin test edilmesi için her şeye hazırız; ancak ABD ve Avrupa'nın güvensizliği, müzakerelerin sonuca ulaşmasına engel oluyor." açıklamasını yaptı.

Bölge sorunlarının dışarıdan gelenler tarafından değil, bölgede yaşayanlar tarafından çözülebileceğini belirten Pezeşkiyan, "Bölgedeki Müslüman ülkelerle birlikte sorunlarımızı kendi aramızda çözeceğiz." dedi.

Devrimin Tarihçesi

11 Şubat 1979'da İran halkının monarşi yönetimine karşı gerçekleştirdiği devrim başarıya ulaştı ve Ruhullah Humeyni liderliğinde İslam Cumhuriyeti kuruldu.

İngiltere ve ABD desteğiyle Doktor Musaddık hükümetine karşı yapılan 13 Ağustos 1953 darbesinin ardından Muhammed Rıza Pehlevi, İran Şahı olarak ülkenin mutlak iktidarını eline almıştı.

İran halkının monarşi yönetimine karşı protestoları yıllarca sürdü. Nihayetinde 11 Şubat 1979'da krallık rejimi yıkıldı, Hamaney yeni hükümeti ilan etti ve 1 Nisan 1979'da bir referandum düzenledi. İran'ın büyük bölümünde halkın "evet" oyu vermesiyle İran'ın siyasi sistemi monarşiden İslam Cumhuriyeti'ne dönüştü.

İslam Cumhuriyeti hükümeti her yıl 11 Şubat'ı İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı olarak kutlamakta; rejim taraftarları şehir meydanlarında yürüyüşler düzenlemekte, yetkililer de konuşmalar yaparak ve yürüyüşlere katılarak bu günü anmaktadır.