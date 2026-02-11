McCaul: ABD Kongresi Kürtlere sırtını dönmedi

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael Thomas McCaul, ABD Kongresinin Kürtlere sırtını dönmediğini söyledi.

Kurdistan24’ün sorularını yanıtlayan Michael Thomas McCaul, terör örgütü DAİŞ’in geri dönüşünün engellenmesinin öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

McCaul, DAİŞ’in yeniden canlanmasının engellenmesi için belirlenen şartların ve koşulların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kongre üyesi ayrıca, şartların yerine getirilmemesi durumunda bölgenin "Sezar yaptırımları" dönemine geri döneceği uyarısında da bulundu.

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmaya işaret eden McCaul, bunun hayata geçmesini arzuladıklarını bildirerek, özellikle Kürt güçlerinin ve diğer bileşenlerin sürece dahil edilmesi konusuna dikkat çekti.

McCaul, bu süreçte yaşanacak bir başarısızlığın, Suriye’nin tamamen başarısızlığa uğramasına yol açacağı uyarısını yaptı.