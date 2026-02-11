Brian Mast: Suriye'nin geleceğinden şüphe duyuyoruz

1 saat önce

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi Washington için güvenilir bir müttefik olarak nitelendirirken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa yönetimindeki Suriye'nin gelecekteki istikrarı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Kurdistan24'ün de hazır bulunduğu bir basın açıklamasında konuşan Brian Mast, Mazlum Abdi ile görüşmeye devam edeceğini belirterek, “O, anlaşmaların en çok dinlenen sesidir ve güvenilir bir müttefik olmuştur; iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Brian Mast, "Ahmed Şaraa'nın eylemleri ile bileşenlerin entegrasyonu ve kapsayıcılığı meselesi göz önüne alındığında, Suriye'nin gelecekteki istikrarı üzerinde büyük şüpheler olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Durumu iyileştirme fırsatları olduğunu vurgulayan Brian Mast, “Ahmed Şaraa ile konuştum ve görüştüm. Kendisine 'Biz düşman değil miyiz?' diye sorduğumda, o da vatandaşlar için daha iyi bir gelecek istediğini dile getirdi." sözlerini sarf etti.

Kongre Üyesi ve İzleme ve Hesap Verebilirlik Alt Komitesi Başkanı Brian Mast, SDG'nin terörle mücadelede uzun süredir ABD'nin ortağı olduğunu vurgulayarak, SDG'yi korumanın ABD'nin önceliği olduğunu ifade etmişti.

SDG'ye karşı atılan adımları eleştiren Mast, binlerce DAİŞ teröristinin Suriye'den Irak'a transferine yol açan eylemlerin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

SDG ile Şam arasında varılan anlaşmaya da değinen Brian Mast, "Kongre, Şam ile SDG arasında imzalanan anlaşmayı görmekten memnuniyet duydu, ancak Şam'dan sadece boş sözler değil, somut adımlar bekliyoruz." demişti.