ABD'li Kongre üyesi Olszewski: Suriye'deki yeni yönetimi yakından izliyoruz

3 saat önce

ABD Kongre üyesi Johnny Olszewski, meclislerinin Suriye'deki gelişmeleri yakından ve sürekli takip ettiğini ve durumu hiçbir şekilde göz ardı etmediklerini belirterek; Suriye Hükümetinin ülkeyi doğru bir şekilde yönettiğinden emin olmak için ABD yönetimiyle temas halinde olduklarını söyledi.

Johnny Olszewski, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Biz Temsilciler Meclisi olarak, Washington'un uzun süredir talep ettiği değişiklikleri desteklemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Oturumlarımızın amacı, Suriye'deki ilerleme düzeyini gözlemlemektir." dedi.

Bazı önemli konuların ihmal edilmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Johnny Olszewski, şu sözleri sarf etti:

"Programlarda göz ardı edilen konulara, özellikle de kadınların hak ve statüsüne odaklandım. Reformların yapılması ve Suriye halkının korunması konusunda hala umudumuz var, ancak ciddi endişelerimiz de mevcut."

Şu anda gerekli görülen değişikliklerin gerçekleşmesi için baskı yapmaya devam edeceklerini de vurgulayan Olszewski, "Ben ve Dış İlişkiler Komitesindeki meslektaşlarım, ilgili kişilerle sürekli diyalog halindeyiz ve Suriye içindeki endişelere gözümüzü kapatmadık." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Olszewski, ABD Hükümetinin Suriye'nin sorunlarına gereken önemi vermesi gerektiğine işaret ederek, "Suriye'de kurulan yeni rejimin, hem bizim hem de uluslararası toplumun kabul edebileceği bir şekilde yönetim sergilemesini istiyoruz." diye konuştu.