İki bin Türk vatandaşı DAİŞ'linin Suriye'den Irak'a nakledileceği iddia edildi

DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi sürecine ilişkin yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki hapishanelerde tutulan ve Türk vatandaşı olan yaklaşık iki bin militanın Irak'a gönderileceği iddia edildi.

Türk medyası, DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi sürecine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Habere göre SDG kontrolündeki hapishanelerde tutulan ve Türk vatandaşı olan yaklaşık iki bin militan Irak'a gönderiliyor.

Tutukluların nakil sürecinin Bağdat, Washington ve Ankara arasındaki üçlü bir güvenlik ve yargı anlaşması çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Irak'a nakledilmesi planlanan toplam tutuklu sayısının 7 bin olduğu ve bunların %30'unun Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türk güvenlik birimlerinin ABD ile koordinasyon içinde, parmak izi ve sorgulamalar yoluyla tutukluların kimliklerini doğruladığı aktarıldı.

Tehlikeli ve Aranan İsimler

Nakil listesinde yer alan isimler arasında örgütün önde gelen liderleri de bulunuyor. Bunlardan biri, "Ebu Ubeyde" kod adlı "İlyas Aydın" (İstanbul Emiri). Türkiye'nin en çok arananlar listesindeki en tehlikeli isimlerden biri olan Aydın, 2015'teki büyük Ankara saldırısını gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Suçlamalar ve Tutukluların Akıbeti

Her üç ülke (Irak, Türkiye, ABD); DAİŞ liderleri ve suça karışanlara "soykırım" ve "insanlığa karşı işlenen suçlar" suçlamalarının yöneltilmesi konusunda mutabakata vardı. Ankara ve Washington, ellerindeki tüm kanıt ve istihbarat bilgilerini Irak mahkemelerine sunma taahhüdünde bulundu.

Plana göre bu kişilerin Irak'taki sorguları ve ilk yargılama süreçleri tamamlandıktan sonra, cezalarını çekmek veya Türk yasalarına göre yeniden yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilmeleri öngörülüyor.

Irak'ın Tutumu

Bağdat, üzerindeki güvenlik ve hukuki yükü hafifletmek amacıyla, dünya ülkelerine sürekli olarak DAİŞ saflarındaki vatandaşlarını geri almaları ve sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuyor.