Irak'tan "Hakan Fidan" tepkisi: Şengal dosyası tamamen ulusal bir mesele

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şengal’e ilişkin açıklamalarını iki ülke arasındaki dostane ilişkilere bir "hakaret" ve Irak'ın iç işlerine "açık bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü yayımladığı resmi bir bildiriyle Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fidan'ın açıklamasının “iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiği” belirtilirken, Ankara'nın Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ın bakanlığa çağırıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; Irak'ın, "Şengal dosyasının tamamen ulusal bir mesele olduğu" ve hiçbir dış tarafın bu konuya müdahale etmesine izin verilmeyeceği yönündeki vurgusu yer aldı.

Öte yandan, bu diplomatik gerilime cevaben Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan bir açıklama yayımladı.

Büyükelçi, Hakan Fidan'ın açıklamalarının "tam olarak doğru tercüme edilmediğini", bunun da konuşmanın içeriğinde yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti.

Anıl Bora İnan, Türkiye’nin Irak'ın egemenliğine duyduğu saygıyı vurgulayarak; iki komşu halkın çıkarlarını korumak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla, Bağdat'ın endişelerini Türk makamlarına ileteceği sözünü verdi.

Bu gelişme Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 9 Şubat 2026 tarihinde CNN Türk kanalında yaptığı televizyon röportajında sarf ettiği son sözler üzerine yaşandı.