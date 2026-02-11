DEM Parti İmralı Heyeti ile Erdoğan görüştü

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) DEM Parti heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Urfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Heyet üyeleri, görüşme öncesi kısa bir açıklama yapmıştı.

Pervin Buldan, bunun beşinci ziyaret olduğunu anımsatarak, “Sürecin geldiği belli bir aşama var artık. Meclis Komisyonunun rapor yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var aslında kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız.” demişti.

Mithat Sancar ise “Son görüşmemizden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem burada hem Suriye’de. Ayrıca Meclis Komisyonunun çalışmaları da son aşamaya gelmiş bulunuyor. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Karşılıklı görüşlerimizi paylaşacağız. Önerilerimiz var, sunacağız.” sözlerini kullanmıştı.