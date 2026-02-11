Erbil ve Kuveyt'ten "ikili ilişkileri geliştirme" vurgusu

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Hasan Muhammed Zaman, çeşitli alanlarda koordinasyonu geliştirme arzusunu dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Hasan Muhammed Zaman'ı kabul etti.

Kuveyt'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Osman Davud’un da hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin gelişimi ve Irak'taki genel durum ele alındı.

Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Zaman, Kuveyt Emiri ve Veliaht Prensi'nin selamlarını Başbakan Barzani'ye iletti ve Kürdistan Bölgesi'nin konumunu övdü.

Hasan Muhammed Zaman, iki taraf arasındaki ikili ilişkilerin, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt Devleti arasındaki ilişkilerin tarihine ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine değindi.

Ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Kuveyt ile koordinasyon ve ilişkileri daha da geliştirme arzusunu yineledi.