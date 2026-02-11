Başkan Barzani, Victoria Taylor'ı kabul etti

36 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Taylor'ı kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba), eski Irak-İran İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Taylor ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, genel olarak bölgedeki mevcut durum, Irak'taki siyasi süreç, siyasi partilerin yeni bir Irak Hükümeti kurma yönündeki çabaları ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

Suriye ve Rojava'daki durum ve gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Victoria Taylor, Başkan Barzani'nin Şam, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi ile olan çabalarındaki önemli rolüne dikkat çekti.

Başkan Barzani ise, Suriye ve Rojava'da barış ve istikrar, Şam ile SDG arasındaki ateşkesin devam etmesini ve her iki tarafın da aralarındaki anlaşmanın maddelerini uygulamasını istediklerini yinelerken, "Bu bağlamda, iki taraf arasında arabuluculuk yapmak ve mağdurlara insani yardım ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade etti.