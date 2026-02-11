Bakanlar Kurulu: Bölgenin nüfus oranı yüzde 14,1 ve bunu değiştirmeyi reddediyoruz

"Kürdistan Bölgesi'nin payı ve anayasal hakları yüzde 14,1'lik oran üzerinden belirlenmelidir"

2 saat önce

Bakanlar Kurulu, Irak Planlama Bakanlığının genel nüfus sayımında Kürdistan Bölgesi nüfusuna ilişkin müdahalesini reddederek, gerekli adımlar atacağını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde Planlama Bakanı Dara Reşid, 2024 yılında gerçekleştirilen Irak nüfus sayımına ilişkin ayrıntılı bir rapor sundu. Nüfus sayımı sonuçlarının resmi açıklamasına göre Kürdistan Bölgesi nüfusu (bölge dışındaki Kürt bölgeleri hariç) yüzde 14,1 olarak belirlenmiştir.

Nüfus sayımı, Irak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Rapoda, "Ne yazık ki, Irak Planlama Bakanlığı, anlaşma dışında ve iki hükümet arasındaki ortak anlaşmaya aykırı olarak, nüfus sayımının resmi sonuçlarıyla hareket etmiştir; bu durum Kürdistan Bölgesi'nin haklarını olumsuz etkileyecektir." denildi.

Bakanlar Kurulu, Planlama Bakanı'nı sunduğu rapor için tebrik ederken, Irak Planlama Bakanlığının Kürdistan Bölgesi nüfusuna müdahaleyi reddeder ve hataların düzeltilmesi için gerekli adımlar atacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığına ve Irak Parlamentosundaki Kürt gruplarına, anayasal, yasal ve ulusal görevleri gereği Kürdistan halkının haklarını savunmaları ve bu nüfus sayımının sonuçlarının değiştirilmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu ayrıca, federal hükümetten, Kürdistan Bölgesi bütçesinin ve anayasal haklarının belirlenmesinde esas alınacak olan yüzde 14,1'lik bölge nüfusuna ve nüfus sayımının sonuçlarına uymasını talep etti.

Toplantının ikinci bölümünde Kürdistan Bölgesi Şehitler ve Enfal Mağdurları İşleri Bakanlığı ile Irak Siyasi Tutuklular Ajansı arasında imzalanan mutabakat zaptı konusunu görüşüldü.

Şehitler ve Enfal Mağdurları İşleri Bakanı Abdullah Haci Mahmud, konuya dair bir özeti Bakanlar Kuruluna sundu, ardından Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim, konunun anayasal, hukuki ve mali detaylarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi tutuklulara daha fazla hizmet sunulması ve Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı mali hak ve ayrıcalıklardan yararlanmaları yönündeki her türlü adımı desteklediğini vurgularken, anayasanın 132. maddesi uyarınca siyasi tutuklulara mali haklarının sağlanması için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak genelinde, Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere, tüm siyasi tutuklulara eşit muamele etmenin federal hükümetin anayasal görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakanlar Kurulu, bu amaç doğrultusunda, Şehitler ve Enfal Mağdurları İşleri Bakanlığına, bu konunun uygulanmasına yönelik net bir mekanizma ve çerçeve belirlemek üzere Irak Siyasi Tutuklular Ajansı ile görüşmelerine devam etmesi talimatını verdi.