Mesrur Barzani: Irak Planlama Bakanlığı anlaşmalara aykırı hareket etmiştir
"Nüfus sayımı sonuçlarına göre Kürdistan Bölgesi nüfusu yüzde 14,1'dir ve bu konuda taviz vermeyeceğiz"
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ın genel nüfus sayımı sonuçlarına müdahalesi konusunda uyarıda bulunarak, bu adımın anlaşmaların ihlali olduğunu ve bölgenin haklarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Irak nüfus sayımının sonuçlarına ilişkin tutumunu açıklayarak, Kürdistan Bölgesi nüfusunda herhangi bir değişikliği reddetti.
Mesrur Barzani, Irak Planlama Bakanlığının muamelesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Irak Planlama Bakanlığı anlaşmalara aykırı hareket etmiştir." dedi.
Irak Planlama Bakanlığının genel nüfus sayımı sonuçlarına müdahalesi konusunda uyarıda bulunan Başbakan Barzani, bu adımın anlaşmaların ihlali olduğunu ve bölgenin haklarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulunun Irak Planlama Bakanlığının genel nüfus sayımı sonuçlarına müdahalesini reddettiğini ve hataları düzeltmek için gerekli adımları atacağını vurguladı.
Başbakan, ayrıca federal hükümete ortak anlaşmalara ve nüfus sayımının resmi sonuçlarını uyması çağrısında bulundu.