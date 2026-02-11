Evin İncir: Avrupa Birliği, Rojava konusunda Kürdistan Bölgesi'nden ilham almalıdır

"ABD ve Avrupa Kürtlerin yanında olmalı"

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Evin İncir, Avrupa Birliği'ni (AB) Rojava'ya yardım etme konusunda Kürdistan Bölgesi'nden ilham almaya çağırdı.

Evin İncir, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) Kurdistan24'e verdiği demeçte, Avrupa Parlamentosunun son oturumlarında Suriye ve Rojava'daki duruma odaklandığını söyledi.

AP Üyesi İncir, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Suriye Hükümetine 620 milyon euroluk koşulsuz yardım tahsis etme kararını şiddetle eleştirerek, "Bu karar kabul edilemez çünkü bu para Avrupa halkının vergi parasıdır ve bu adım Kürt halkına ve Suriye'deki diğer topluluklara karşı yanlış bir davranıştır." dedi.

Yarınki AP oturumunun gündemiyle ilgili olarak İncir, tasarının kabul edilmesi halinde Suriye'ye yapılacak her türlü yardım için şartlar getirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şartlar arasında uluslararası hukuka saygı, azınlık hakları ve Rojava'da kendi kaderini tayin hakkının tanınması yer alıyor."

Evin İncir, ABD Senatörü Lindsey Graham'ın "Kürtleri Koruma Tasarısı"nı memnuniyetle karşıladı ve ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresinin bunu onaylamasını umdu.

AP Üyesi İncir, ayrıca AB'yi Suriye topluluklarını korumak için ciddi adımlar atmaya ve Şam yönetimine Kürtlere ve diğer topluluklara karşı işlenen katliamları ve suçları durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

AB'nin çoğunluğunun Kürtlere saygı duyduğunu Evin İncir, "Kürtler olmasaydı, terör örgütü DAİŞ, Avrupa'ya yayılmış olurdu. Bu nedenle ABD ve Avrupa Kürtlerin yanında olmalı." dedi.

Evin İncir, Kürdistan'ın dört parçasının Şam yönetimine karşı sergilediği birleşik duruşu takdirle karşılayarak, "Kürdistan Bölgesi, Rojava'yı destekleme konusunda örnek alınacak rol oynamıştır; bu nedenle Avrupa Birliği, Rojava'ya yardım etme konusunda Kürdistan Bölgesi'nden ilham almalıdır." ifadelerini kullandı.