Kabinedeki değişim 6 bakanlığa mı uzayacak?

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alındı. AK Parti kulisleri, kabinede 4 bakanın daha değişeceğini konuşuyor.

Erdoğan’ın imzasıyla 11 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kulislerinde kabinedeki değişimin bununla sınırlı kalmayacağı konuşulurken, dört bakanın daha görev yerinin değişebileceği iddia edildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre gazeteci Hilal Köylü, iki bakanlıkla sınırlı kalmayacak daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu iddia etti.

AK Parti kulislerinde dört bakanlığın daha değişeceği yönünde bilgiler bulunduğunu iddia eden Hilal Köylü, şu sözleri sarf etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere dört bakanlıkta değişiklik yaşanması bekleniyor. Şu anda Ankara'da en az dört-beş bakanın daha değişeceği bilgisi var."