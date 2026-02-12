DEM Parti heyetinden Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapıldığı bildirdi.

DEM Parti İmralı heyeti, dün (11 Şubat 2026) Beştepe’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin DEM Parti heyeti bugün yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “önemli” olarak nitelendirilen görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye ve barış sürecine etkilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin bir kez daha teyit edildiği kaydedilen açıklamada, şu sözler yer aldı:

“Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.”

Açıklamaya göre görüşmede, “toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu” vurgulandı.

Erdoğan ve İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."