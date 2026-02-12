Ukrayna'nın başkenti sabaha füzelerle uyandı

2 saat önce

Rus ordusunun sabah erken saatlerden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yönelik yoğun hava saldırısı sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Kliçko, saldırıların yerel saatle 04.32 itibarıyla başladığını kaydetti.

"Düşman, başkentin altyapısını balistik füzeleri ile vuruyor." diyen Kliçko, mevcut bilgilere göre Kiev'de saldırılar nedeniyle 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Vitaliy Kliçko, "Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor." paylaşımı yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıların sürdüğü kaydedildi.