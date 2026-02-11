Kritik Oylama: Avrupa Parlamentosu Rojava'ya ilişkin tasarıyı görüşecek

35 dakika önce

Avrupa Parlamentosunun Rojava’daki sivillere yönelik şiddetin durdurulması ve bölgedeki ateşkesin korunmasına ilişkin hazırlanan bir yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosunun bugün (12 Şubat 2026 Perşembe günü) Rojava’daki duruma ilişkin hazırlanan bir yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

Rojava’daki sivillere yönelik şiddetin durdurulması ve bölgedeki ateşkesin korunması gerektiği vurgulanan tasarısının bir bölümünde; Kürdistan Bölgesi, ABD ve Fransa’nın diplomatik rollerine dikkat çekiliyor.

Bu aktörlerin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında diyalog zemini oluşturma çabaları, bölgede istikrarın sağlanması ve olası bir kaosu önleme adına hayati önemde görülüyor.

Taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasının önündeki engellere de değinilen tasarıda, Suriye Hükümetinin katı "merkeziyetçi" siyasetinin, halihazırda Suriye’nin kuzeydoğusunda uygulanan özerk yönetim modeliyle uyuşmadığı ve bu durumun müzakereleri zorlaştırdığı ifade ediliyor.