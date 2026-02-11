Uluslararası uyuşturucu baronu Kazım Hamed Irak'ta yakalandı

1 saat önce

Irak makamları, Avustralya Federal Polisi tarafından "bir numaralı hedef" olarak aranan ve dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılarından biri kabul edilen Kazım Hamed Heccemi’nin yakalandığını duyurdu.

Avustralya’dan Irak’a 2023 yılında sınır dışı edilen ve o tarihten bu yana takibi sürdürülen Heccemi, Irak’ta gözaltına alındı.

Avustralya polisi, zanlının yakalanma anına dair görselleri paylaşarak; bu kritik tutuklamanın, suç örgütü içinde iç çatışmalara ve çözülmelere yol açtığını belirtti.

Medya raporlarına göre "Kazım Malik" lakabıyla tanınan Heccemi, Melbourne şehrindeki "tütün savaşlarının" kilit ismi olarak biliniyor. Zanlı; bir dizi kundaklama saldırısını organize etmek ve "Kazım Vergisi" adı altında haraç toplamakla suçlanıyor.

Avustralya Polis Komiseri Krissy Barrett, Heccemi’nin yakalanmasına rağmen "Carmen Operasyonu" kapsamında incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Barrett, Avustralya’nın beş eyaletinde faaliyet gösteren bu suç ağının tamamen çökertilmesi için Iraklı yetkililerle adli süreçte tam iş birliği içinde olduklarını vurguladı.