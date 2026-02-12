TCMB Başkanı açıkladı: 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 16

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15 ile 21 aralığında açıklarken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye ekonomisinin görünümü ve enflasyon hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankasının tahminlerine göre enflasyonun seyri şu şekilde öngörüldü:

2026 Yılı: Enflasyonun yüzde 15 ile 21 aralığında (orta nokta yüzde 16) gerçekleşmesi bekleniyor.

2027 Yılı: Tahmin aralığı yüzde 6 ile 12'ye geriliyor (orta nokta yüzde 9).

2028 Yılı: Ara hedef yüzde 8 olarak belirlendi.

Orta Vade: Enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Dezenflasyon sürecinde ara hedeflere ulaşmak için "sıkı para politikası" duruşunun korunacağını vurgulayan Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz. Politika faizini, enflasyon görünümünü temel alarak belirlemeye devam edeceğiz. Enflasyonun hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda ise para politikası duruşumuzu daha da sıkılaştırmaya hazırız."

Ocak ayındaki enflasyon artışında olumsuz hava koşulları nedeniyle yükselen sebze ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirten Karahan, kira enflasyonuna da ayrı bir parantez açtı. Karahan, kira artışlarında uzun süredir devam eden direncin kırılma işaretleri verdiğini ve ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu belirterek, kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30-36 bandına gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Sanayi üretiminin yatay bir seyir izlediğini aktaran Karahan, yurt içi talebin ise toparlanmakla birlikte halen ılımlı seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.