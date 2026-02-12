Başbakan Barzani, Gürcistan Büyükelçisi ile ikili ilişkileri görüştü

59 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Gürcistan'ın Irak, Ürdün ve Lübnan Büyükelçisi Archil Dzuliashvili'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 12 Şubat 2026 Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, Archil Dzuliashvili'yi kabul etti.

Görüşmede taraflar; geçen hafta Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'nde Başbakan Barzani ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze arasında gerçekleşen toplantı temelinde, Kürdistan Bölgesi ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Irak ve bölgenin genel durumu, özellikle de Suriye'deki son gelişmeler, görüşmede ele alınan diğer konular arasındaydı.