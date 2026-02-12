Başkan Barzani: Ortak acı Kürdistan ve Kuveyt ilişkilerinin temeli

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Hasan Muhammed Zaman görüşmesinde Kuveyt ve Kürdistan halkları arasındaki kardeşlik ilişkilere vurgu yapıldı.

Barzani Ofisi’nden 12 Şubat 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Primam’da Kuveyt'in Irak Büyükelçisi Hasan Muhammed Zaman'ı kabul ettiği belirtildi.

Kuveyt'in Erbil Başkonsolosu Osman Davud’un da hazır bulunduğu görüşmede, Kuveyt Büyükelçisinin Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Hasan Muhammed Zaman, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın selam ve saygılarını Başkan Barzani’ye ileterek, Kuveyt ve Kürdistan halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıp, Kürdistan halkının özgürlük yolunda verdiği mücadele ile fedakarlıklardan övgüyle söz etti.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Başkan Barzani de Kuveyt Emiri ve halkına özel selamlarını iletti. Başkan Barzani, eski Irak rejimi döneminde Kürdistan ve Kuveyt halklarının yaşadığı ortak acılara dikkat çekerek, kardeşliğe ve iki taraf arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptı."

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise bölge istikrarına yönelik mevcut durum, zorluklar ve tehditlerin yanı sıra Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürecin ele alındığı aktarıldı.