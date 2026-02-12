Mesrur Barzani ve Ermenistan Büyükelçisinden ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ermenistan'ın Irak Büyükelçisi Robin Sogoyan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Ermenistan'ın Irak Büyükelçisi Robin Sogoyan'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Başbakan Barzani’nin Davos Dünya Ekonomik Forumu marjında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunuldu.

Ermenistan Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'ndeki Ermeni toplumunun haklarının korunmasından dolayı ülkesinin takdirlerini Başbakan Barzani’ye iletti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde; güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmek amacıyla Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm sektörlerde gerçekleştirdiği reformlar ile Irak'ın genel durumuna ilişkin son gelişmeler, cumhurbaşkanı seçimi ve yeni Irak Hükümetinin kurulmasına yönelik çabalar ve görüşmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.