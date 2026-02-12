AFP: Hol Kampı'ndaki yabancı ailelerin çoğu kaçtı

17 dakika önce

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP), Rojava'daki Hol Kampı'nda tutulan terör örgütü DAİŞ’li ailelerin büyük bir kısmının kaçtığını iddia etti.

AFP’de yer alan habere göre Rojava'daki Hol Kampı'ndan yabancı uyruklu DAİŞ’li ailelerin büyük bir kısmı kaçtı.

Kampın yabancı vatandaşlara ayrılan bölümünün şu an neredeyse boşaldığı, kampta sadece 20 yabancı uyruklu ailenin kaldığı bildirildi.

Bu durum, kampın yönetiminden sorumlu olan Kürt güçlerinin bu yılın ocak ayı sonunda çekilmesi ve yerlerini Suriye Hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin almasının ardından gerçekleşti.

Kaynaklar, geçen cumartesi gününden bu yana durumda köklü bir değişiklik olduğuna işaret ederek; daha önce sıkı bir şekilde korunan ve Rusya, Kafkasya ile Orta Asya ülkelerinden yüzlerce kadın ve çocuğun barındığı bölümde sadece yaklaşık 20 ailenin kaldığını aktarıyor.

En kalabalık kamplardan biri olan Hol Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi barınıyordu. Bu nüfus; 15 bin Suriye vatandaşı ile 42 farklı milletten 6 bin 300 yabancı kadın ve çocuktan oluşuyordu