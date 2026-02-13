DEM Partili Gergerlioğlu: Türkler de Kürtçe öğrensin

2026-02-13 10:08

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türklerin de Kürtçe öğrenmesi gerektiğini belirterek, komşuluk ve birlikte yaşam vurgusu yaptı.

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada dil ve birlikte yaşam konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türklerin de Kürtçe öğrenmesi gerektiğini belirten DEM Partili Gergerlioğlu, "İlla Kürtlerin mi Türkçe öğrenmesi lazım? Türklerin de Kürtçe öğrenmesi lazım arkadaşlar. En az 20 milyon Kürt'ün olduğu topraklardayız. Ya komşumuz Kürtler. İtiraz etmeyin. Bakın burada da komşunuz Kürtler var. Komşunuz olmaktan kurtulamıyorsunuz. Komşunuz her yerde var. Öğrenmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Kürtçe öğrenmeye başladığını da ifade eden Gergerlioğlu, “Evet, ana dili Türkçe olan bir Türk olarak Kürtçe öğreniyorum, Kürtçe kursuna gidiyorum. E neden gitmeyeyim? ” dedi.

Gergerlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtlerden hiçbir zaman kötülük görmedim, her zaman iyilik gördüm . Ben de iyilik yaptım. Kürtlere komşu olmak kötü bir şey değildir. Kürtlere komşu olmak, onlara dost olmak onurdur arkadaşlar.”

Komşuluk ve birlikte yaşam vurgusu yapan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Komşu komşunun külüne muhtaç." atasözüne atıfta bulunarak, Kürtlerin düşman değil dost olarak görülmesi gerektiğini belirtt.