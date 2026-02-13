SDG ve Suriye ordusu Tel Barak'tan çekildi

2026-02-13 11:25

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında varılan anlaşma kapsamında, SDG ve Suriye ordusu Tel Barak kasabasından çekildi.

29 Ocak'ta varılan anlaşma çerçevesinde SDG, Tel Barak merkezinden ve kırsalından çekilerek, mevzilerini iç güvenlik güçlerine devretti; Suriye ordusu ise güçlerini Şeddadi ve Haseke'nin güneyine geri çekti.

İç Güvenlik Güçleri mensubu Faruk Ali, anlaşmanın bir sonraki aşamasının uygulanmasına dair Kurdistan24'e açıklamada bulundu.

Faruk Ali, "Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından, SDG, merkez ve çevre şehirlerden çekilecek ve kendileri için kurulan askeri tugaylar çerçevesinde belirlenen bölgelere geçecek." dedi.

Tel Barak'taki çekilmenin ardından, SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın uygulanması süreci Tel Hamis ve Tel Koçar kasabalarında başlayacak. Suriye Demokratik Güçleri de kendileri için kurulan tugayların karargahlarında resmen konuşlanacak.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami ise anlaşmanın uygulanma süreciyke ilgili şunları kaydetti:

"Anlaşma gereği dört tugay kurulacak; bir tugay Kobani bölgesinde, diğer üç tugay ise Cezire Kantonuna konuşlandırılacak. Birinci tugay Haseke'de, Darbasiyah ve Serekaniye bölgelerini kapsayacak; ikinci tugay Kamışlo'da, Amude, Kamışlo, Tel Barak ve Tel Hamis bölgelerini kapsayacak; üçüncü tugay ise Derik'ten Tel Koçar'a kadar olan bölgeyi kapsayacak."

Ferhad Şami, Farhad Şami, SDG için kurulacak tugay üyelerinin sayısının henüz belirlenmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.