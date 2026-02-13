Fuad Hüseyin: Suriye'de DAİŞ'in hareketliliği arttı

"Maliki'nin başbakan adayı olması iç meseledir"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye hapishanelerinden Irak'a DAİŞ'li tutukluların nakil sürecinin devam ettiğini ve yakın gelecekte tutukluların iadesi için çeşitli ülkelerle görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

Fuad Hüseyin, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Reuters'e verdiği özel bir röportajda, "Bağdat, Irak'a nakledilen çok sayıda tutukluyla başa çıkmak için daha fazla mali yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

Son zamanlarda Suriye'de DAİŞ'in hareketliliğinin arttığı konusunda uyardı.

Hüseyin, "Bağdat ABD'nin mesajlarını ciddiye alsa da, Maliki'nin başbakan adayı olması konusu iç meseledir." dedi.

Irak Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 5064'ten fazla DAİŞ üyesinin Irak'a nakledildiği ve hepsinin tek bir hapishanede toplandığı, ancak bunların 3000'den fazlasının Suriyeli ve yabancı uyruklu olduğunu duyurmuştu.