Irak ordusu koalisyon sonrası yeni döneme hazırlanıyor

2026-02-14 09:16

Uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme süreci yaklaşırken, Irak silahlı kuvvetleri kendilerini yeni bir döneme hazırlıyor.

Irak ordusu şu anda sadece asker sayısını artırmaya odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda en son askeri teknoloji ve gelişmiş silahlarla donatılmış profesyonel bir güç inşa etmek için de çalışıyor.

Ordunun temel hedefinin, dış yardımlara olan bağımlılığı azaltmak; eğitim ve silahlanma konusunda kendi kendine yetebilen bir aşamaya ulaşmak olduğu belirtiliyor.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Irak medyasına yaptığı açıklamada, "Irak, profesyonel bir askeri sistem inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sistem, terör yapılarına karşı yürütülen savaşta elde edilen saha tecrübesinden yararlanmaktadır." dedi.

Numan ayrıca ordunun; devlete, anayasaya sadakat ve birleşik bir ulusal doktrin temelinde yönlendirildiğini vurguladı.

Yeni planlar doğrultusunda Irak ordusu birkaç stratejik eksen üzerinde çalışıyor. Bunların ilki, askeri ihtiyaçların yurt içinde üretilmesine yönelik çabalardır. Ayrıca, hava savunma yeteneklerinin "ulusal bir kalkan" olarak güçlendirilmesi, modern teknolojik tehditlere karşı hazırlık yapılması ve DAİŞ’e karşı yerleşim yerlerinde (meskun mahallerde) yürütülen savaşta kazanılan uzmanlıktan faydalanılması hedefleniyor.