Trump: Kongre onaylamasa da "kimlik şartı" uygulanacak

2026-02-14 08:43

ABD Başkanı Donald Trump, Kongreden onay çıkmasa dahi başkanlık yetkisini kullanarak yaklaşan ara seçimlerde seçmen kimliği zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren Trump, Demokratların seçmen kimliği uygulamasına karşı çıkmasını eleştirerek, "Seçimlerde hile yapmaya devam etmek istiyorlar." iddiasında bulundu.

Kongre sürecini beklemeyeceğinin sinyalini veren Trump, "Kongre tarafından onaylansın ya da onaylanmasın, ara seçimlerde seçmen kimliği uygulaması olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili detay vermemekle birlikte, kısa süre içinde bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump’ın gündeme getirdiği ve oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılan "SAVE Act" yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçmişti.

Tasarının yasalaşması için Senato onayı gerekiyor; ancak Demokratların tepkisi ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin çekimser tavrı nedeniyle sürecin tıkanabileceği belirtiliyor. Tasarı, seçmen kaydı sırasında ABD vatandaşlığının belgelenmesini ve sandık başında kimlik gösterilmesini şart koşuyor.

ABD'de seçmenler, kritik ara seçimler için 3 Kasım 2026'da sandık başına gidecek. Bu seçimlerde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35'i için oy kullanılacak.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçilere seçimleri "kontrol altına almaları" çağrısında bulunmuş ve SAVE Act tasarısının hızla geçirilmesini istemişti.