Seçmeli Kürtçe dersi için başvurular sürüyor: Hedef 100 bin öğrenci

Kuzey Kürdistan (Bakur) ve Türkiye'de okullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutulan seçmeli Kürtçe (Kurmanci ve Zazaki) dersi için son başvuru tarihi 20 Şubat ve sivil toplum kuruluşları (STK) seçmeli Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısımı 100 bine ulaştırmaı hedefliyor.

İstatistiklere göre geçen yıl Türkiye ve Kuzey Kürdistan genelinde 59 bin 362 öğrenci Kürtçeyi seçmeli ders olarak tercih etmişti. STK'lar ve sendikalar bu yıl daha aktif; ev ziyaretleri ve velilerle temas yoluyla çocukları seçmeli Kürtçe dersine kaydolmaya teşvik ediyor.

Seçmeli dersler, 2012’de Türkiye Anayasası’nda yapılan bir değişiklikle "Yaşayan Diller" adı altında yasallaştı. Önceki yıllarda okul müdürleri bu sürece sıklıkla engeller çıkarıyordu, ancak STK'lara göre bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı okullara hiçbir engel çıkarılmaması yönünde bir mesaj gönderdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Kurdistan24 muhabiri Mahir Yüksel'e verdiği demeçte, "Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu desteklemektedir. Velilerden endişelenmemeleri ve tereddüt etmemelerini rica ediyoruz, çünkü çocukları ana dillerini ne kadar geliştirirse, o kadar özgüvenli ve bilinçli olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kürtçe seçmeli dersleri teşvik için düzenlediği kampanyalarla tanınan Hüdai Morsümbül ise STK'lar olarak üniversiteler ve Kürt Dili Platformu gibi kuruluşlarla iyi bir koordinasyon içinde çalışarak, genel eğitim müdürlüklerini ziyaret ettiklerini aktardı.

Morsümbül, "Amacımız Kürtçeyi seçmeli ders olarak seçen öğrenci sayısını 100 bine çıkarmak. Eğitim müdürleri engel çıkarmayacaklarına söz verdiler." dedi.

Hukukçu ve aktivist Sıtkı Zilan, okulların tek başına yeterli olmadığını, Kürtlerin evde, pazarda ve sosyal ilişkilerde de Kürtçe konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Zilan, "Devlet eskiden Kürt dilinin varlığını inkar ediyordu, ancak şimdi seçmenli dersler olanağını sunrarak, dilin varlığını resmen tanıyor. Dilimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.