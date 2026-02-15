Dindar Zebari: Uyuşturucuyla mücadelede yüzde 65 ilerleme kaydettik

8 saat önce

Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, uyuşturucuyla mücadelede yüzde 65'lik bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Dindar Zebari, bugün (15 Şubat 2026 Pazar) Kurdistan24'e verdiği demeçte, dokuzuncu kabine döneminde uyuşturucuyla mücadele çabalarının yoğunlaştırıldığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin uyuşturucuyla mücadele sürecinde yüzde 65'lik bir ilerleme kaydettiğini belirten Zeberi, hükümetin madde bağımlılarının tedavisine yönelik insani ve sağlık çalışmalarını vurgulayarak, en önemli adımlardan birinin, Barzani Yardım Vakfı (BCF) ile iş birliği içinde hayata geçirilecek Rehabilitasyon Merkezinin temel atma töreni olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sınır kontrolünü sıkılaştırmak ve yeni nesli uyuşturucu tehlikelerinden korumak için okullarda farkındalığı artırmak için yaptığı çalışmalarla aynı zamana denk geliyor.