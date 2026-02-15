Lindsay Graham: Suriye ordusunun Kürt bölgelerine ilerlemesini engelledik

11 saat önce

Cumhuriyetçi Senetör Lindsey Graham, ABD'nin Kürtlere sırtını dönmediğini belirterek, "Suriye ordusunun Kürt bölgelerine ilerlemesini engelledik." dedi.

Lindsey Graham, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir Kürt aktiviste, ABD'nin Suriyeli Kürtlere sırtını dönmediğini ve Suriye Arap Ordusunun Kürt bölgelerine ilerlemesini engellediğini söyledi.

"Kürtleri Koruma" yasa tasarısının sahibi Graham, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) terörizmle mücadelede ABD'nin ana müttefiki olduğunu ve yeni Suriye'de hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.

Lindsey Graham, 29 Ocak 2026 Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, SDG'nin, Donald Trump'ın ilk Başkanlık döneminde Irak ve DAİŞ halifeliğini yenmede büyük fedakarlıklar yaptığını belirtmişti.

Özellikle Suriye'de Kürtlere yönelik herhangi bir saldırının ABD'nin uluslararası konumunu zayıflatacağı konusunda uyarıda bulunan Graham, bunun Suriye'nin bir devlet olarak gelişmesini engelleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Senatör Graham, yasa tasarısının Kürt bölgelerini istikrarsızlaştırmaya çalışan her tarafa ağır cezalar getireceğini vurgulamıştı.