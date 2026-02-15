Suriye Savunma Bakanlığı: ABD koordinasyonunda Şeddadi Üssü'nü teslim aldık

9 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ile koordineli olarak Şeddadi Askeri Üssü'nün geri alındığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından bugün (15 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamada, güçlerinin Haseke ilindeki Şeddadi Askeri Üssü'nü geri aldığı belirtildi.

Üssün geri alınmasının, ABD tarafıyla koordineli olarak gerçekleştiğini aktaran Savunma Bakanlığı, bunu, bölgedeki değişimlerde "yeni bir adım" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, ABD güçlerinin Tenef Üssü'nden çekilerek Ürdün sınırına geçtiği belirtilerek, Suriye Arap Ordusunun Tenef çölünde, Ürdün ve Irak sınırına yakın bölgelerde konuşlandırıldığı kaydedildi.

Tenef Askeri Üssü, 2016 yılında ABD güçleri tarafından Suriye, Irak ve Ürdün arasındaki sınır üçgeninde kurulmuştu. Bu üssün temel amacı, DAİŞ teröristleriyle mücadele etmek ve bölgedeki yabancı tarafların askeri nüfuzunun genişlemesini engellemekti.