İlham Ahmed: Kürtçe anadilde eğitim anayasal bir hak haline getirilmeli

11 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed, Suriye'de entegrasyon ve uzlaşma sürecinin ilerlediğini belirterek, ülkenin yeni anayasasında anadilinde eğitim hakkının güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

İlham Ahmed, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin "olumlu" geçtiğini belirten görüşmelerde Suriye'nin istikrarı, ülkenin yeniden inşası ve yeni Suriye'de tüm toplulukların katılımının vurgulandığını ifade etti.

Birleşik bir Suriye heyeti olarak Münih Güvenlik Konferansı'na katıldıklarına, ancak aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Özerk Yönetimi de temsil ettiklerine işaret eden İlham Ahmed, "Burada Suriyeliler olarak birlik ve herkesin haklarının korunması mesajını iletmek için bulunuyoruz." dedi.

Entegrasyon süreciyle ilgili olarak İlham Ahmed, sürecin olumlu ilerlediğini, ancak elbette endişe ve engellerin olduğunu ve sahada bazı sert açıklamaların duyulduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının 13 Sayılı kararnameye dikkat çeken İlham Ahmed, "Anadilde eğitim hakkı önemli bir konudur ve anayasaya dahil edilmelidir. Bölgelerimizde Kürtçe eğitim devam etmektedir ve bu geliştirilmeli ve meşru bir anayasal hak olarak tanınmalıdır." değerledirmesinde bulundu.