Irak ve İran arasında asker naaşı takası gerçekleştirildi

8 saat önce

Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasında çok sayıda kayıp askerin naaşları takas edildi.

Bugün (15 Şubat 2026 Pazar), Irak Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Birinci Körfez Savaşı sırasında kayıp olanların naaşlarının değişimine ilişkin tören gerçekleşti.

Naaşların Değişiminden Sorumlu Neşat Mansuri, Irak Haber Ajansı'na (INA) verdiği demeçte, bugün, Irak Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Birinci Körfez Savaşı sırasında kayıp olanların naaşlarının değişimine ilişkin bir törenin gerçekleştiğini belirtti.

Mansuri, "İran tarafına 79 naaş teslim ettik, bunların 41'i kimliği belirsizdi ve 6 naaş aldık, bunların 3'ü kimliği belirlenmiş, 3'ü kimliği belirsizdi. dedi.

Neşat Mansuri ayrıca, sınır şeridi boyunca ve eski savaş alanlarında kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Irak ve İran arasında sekiz yıl süren savaş (1980-1988) çok sayıda can kaybına neden oldu; her iki tarafın askerlerinin naaşları hala sınır bölgelerinde bulunuyor.