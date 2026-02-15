Neçirvan Barzani ve Almanya Ekonomi Bakanı ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Katharina Reiche ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki görüşmelerine devam eden Neçirvan Barzani, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Almanya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ile Alman sermayesinin ve yatırımlarının farklı alanlarda teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani, Almanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik süregelen destekleri için teşekkürlerini sunarken; Kürdistan Bölgesi'nin enerji ve ekonomi alanlarında Almanya'nın tecrübelerinden yararlanma arzusunu yineledi.